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Команды
Крылья Советов
Кирилл Печенин
Статистика
€ 1,20 млн
Кирилл Печенин - статистика
Крылья Советов
18 марта 1997 (29), Витебск
#2 | Защитник
176 см
Беларусь
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
1 : 1
16.09.2026
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.09.2026
Краснодар
1' - 90'
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И
Г
П
Ж
К
Беларусь
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
1' - 90'
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