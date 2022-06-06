Кирилл Печенин - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Печенин
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Печенин
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белоруссия
|5
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|39' -90'
|Словакия
|1:1
|Белоруссия
|41'
|22.09.2022
|1' -90'
|Казахстан
|2:1
|Белоруссия
|45' 42'
|13.06.2022
|1' -90'
|Азербайджан
|2:0
|Белоруссия
|10.06.2022
|1' -90'
|Белоруссия
|1:1
|Казахстан
|06.06.2022
|83' -90'
|Белоруссия
|0:0
|Азербайджан