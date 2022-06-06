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    Кирилл Печенин - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Кирилл
    Фамилия Печенин
    Команда Оренбург
    Состав Основной
    Родной город Витебск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1997 (25 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 5 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 39' -90' Словакия 1:1 Белоруссия
    41'
    22.09.2022 1' -90' Казахстан 2:1 Белоруссия
    45' 42'
    13.06.2022 1' -90' Азербайджан 2:0 Белоруссия
    10.06.2022 1' -90' Белоруссия 1:1 Казахстан
    06.06.2022 83' -90' Белоруссия 0:0 Азербайджан
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