Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Италия. Серия B
Команды
Каррарезе
Винченцо Фьорилло
Статистика
€ 100 тыс
Винченцо Фьорилло - статистика
Каррарезе
13 января 1990 (36)
#19 | Вратарь
190 см | 82 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 2 тур
Асколи
1 : 1
29.08.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Каррарезе
1 : 2
22.08.2026
Мантова
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каррарезе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
08.05.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Каррарезе
0 : 0
01.05.2026
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Фрозиноне
3 : 0
25.04.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Каррарезе
3 : 1
06.04.2026
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Бари
0 : 3
22.03.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Каррарезе
2 : 0
18.03.2026
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Юве Стабиа
1 : 1
14.03.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Каррарезе
0 : 1
08.03.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Мантова
1 : 1
01.03.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Каррарезе
0 : 1
21.02.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Модена
2 : 0
14.02.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Падова
1 : 0
10.02.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Каррарезе
0 : 0
07.02.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Венеция
2 : 1
31.01.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Каррарезе
3 : 0
23.01.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Авеллино
1 : 2
17.01.2026
Каррарезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Каррарезе
1 : 0
10.01.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Каррарезе
0 : 0
27.12.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Монца
4 : 1
20.12.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Каррарезе
3 : 1
14.12.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Сампдория
3 : 2
07.12.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
5 : 0
29.11.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Каррарезе
0 : 0
22.11.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 1
08.11.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 2
01.11.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Чезена
2 : 1
28.10.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Каррарезе
3 : 2
25.10.2025
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Пескара
2 : 2
18.10.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
3 : 0
05.10.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Каррарезе
0 : 0
01.10.2025
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Эмполи
2 : 2
28.09.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Каррарезе
3 : 4
21.09.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Катанцаро
1 : 1
13.09.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Каррарезе
0 : 0
31.08.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Специя
0 : 2
24.08.2025
Каррарезе
Был в запасе
Главные новости
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
1
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
21
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+