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    Секу Мара - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Секу
    Фамилия Мара
    Команда Саутгемптон
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июля 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 59' - 90' Челси 0:1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    75'
    11.02.2023 Был в запасе Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    31.01.2023 88' - 90' Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, ответный матч
    28.01.2023 1' - 86' Саутгемптон 2:1 Блэкпул Англия. Кубок, 1/16 финала
    62' 10'
    24.01.2023 1' - 57' Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч
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