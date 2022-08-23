Секу Мара - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Секу
|Фамилия
|Мара
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Секу
|Фамилия
|Мара
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|59' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|75'
|11.02.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|31.01.2023
|88' - 90'
|Ньюкасл
|2:1
|Саутгемптон
|Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, ответный матч
|28.01.2023
|1' - 86'
|Саутгемптон
|2:1
|Блэкпул
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|62' 10'
|24.01.2023
|1' - 57'
|Саутгемптон
|0:1
|Ньюкасл
|Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|88' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.01.2023
|1' -57'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|11.01.2023
|1' -62'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|23'
|20.12.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|09.11.2022
|1' -77'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|23.08.2022
|66' -90'
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|0:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)