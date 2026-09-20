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Лига 1 2025/2026
Команды
Ницца
Нильс Нкунку
Статистика
€ 2,60 млн
Нильс Нкунку - статистика
Ницца
1 ноября 2000 (25)
#27 | Защитник
180 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
1' - 78'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
1' - 72'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
1' - 74'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Германия. Кубок 2025/2026
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
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Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Олимпиада 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
1' - 78'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
1' - 72'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
1' - 74'
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