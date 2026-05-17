Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Daniel Mesenhöler - статистика

Динамо Дрезден
#37 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Дрезден
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
17.05.2026
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
2 : 1
09.05.2026
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Динамо Дрезден
1 : 0
02.05.2026
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Фортуна
3 : 1
24.04.2026
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
18.04.2026
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
0 : 2
11.04.2026
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Динамо Дрезден
0 : 1
04.04.2026
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Падерборн
2 : 1
21.03.2026
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Динамо Дрезден
6 : 0
15.03.2026
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Магдебург
1 : 2
24.01.2026
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
17.01.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Хольштайн
2 : 1
20.12.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Динамо Дрезден
2 : 3
12.12.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
06.12.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Динамо Дрезден
1 : 2
07.11.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 0
01.11.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Динамо Дрезден
1 : 2
25.10.2025
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Пройссен
2 : 2
18.10.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Динамо Дрезден
2 : 2
21.09.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Динамо Дрезден
1 : 2
09.08.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
03.08.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Главные новости
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
1
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+