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    Айтор Паредес - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Айтор
    Фамилия Паредес
    Команда Атлетик
    Состав Молодежный
    Родной город Бильбао
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 апреля 2000 (22 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 84' - 90' Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    11.02.2023 89' - 90' Валенсия 1:2 Атлетик Испания. Примера, 21 тур
    03.02.2023 Был в запасе Атлетик 4:1 Кадис Испания. Примера, 20 тур
    29.01.2023 Был в запасе Сельта 1:0 Атлетик Испания. Примера, 19 тур
    26.01.2023 Был в запасе Валенсия 1:3 Атлетик Испания. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 84' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    11.02.2023 89' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    03.02.2023 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:1 Кадис (Кадис)
    29.01.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    22.01.2023 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:2 Реал (Мадрид)
    14.01.2023 66' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    09.01.2023 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
    29.12.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    08.11.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    04.11.2022 Был в запасе Жирона (Жирона) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    30.10.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    23.10.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:0 Атлетик (Бильбао)
    18.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    15.10.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    30.09.2022 72' -90' Атлетик (Бильбао) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    17.09.2022 90' -90' Атлетик (Бильбао) 3:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    11.09.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:4 Атлетик (Бильбао)
    04.09.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Эспаньол (Барселона)
    29.08.2022 88' -90' Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    21.08.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    15.08.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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