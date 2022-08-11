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    Ондржей Лингр - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Ондржей
    Фамилия Лингр
    Команда Славия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 октября 1998 (24 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 83' Славия 2:0 Зброевка Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    53'
    04.02.2023 1' - 56' Пардубице 0:2 Славия Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    49'
    29.01.2023 1' - 72' Славия 5:1 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
    67'
    Статистика по турнирам
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