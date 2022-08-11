Ондржей Лингр - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Ондржей
|Фамилия
|Лингр
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1998 (24 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Ондржей
|Фамилия
|Лингр
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 83'
|Славия
|2:0
|Зброевка
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|53'
|04.02.2023
|1' - 56'
|Пардубице
|0:2
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|49'
|29.01.2023
|1' - 72'
|Славия
|5:1
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
|67'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|10
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|1:1
|Сивасспор (Сивас)
|27.10.2022
|1' -80'
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|75'
|13.10.2022
|59' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|15.09.2022
|1' -67'
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)
|25.08.2022
|55' -125'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|18.08.2022
|1' -65'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|54'
|11.08.2022
|1' -61'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Славия (Прага)
|54'
|04.08.2022
|1' -57'
|Славия (Прага)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|28.07.2022
|1' -54'
|Славия (Прага)
|7:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|21.07.2022
|54' -90'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Славия (Прага)
|56'