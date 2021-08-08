Дилан Баква - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Баква
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Баква
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|80' -90'
|Брест (Брест)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|14.05.2022
|85' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|08.05.2022
|76' -90'
|Анжер (Анжер)
|4:1
|Бордо (Бордо)
|23.01.2022
|90' -90'
|Бордо (Бордо)
|4:3
|Страсбур (Страсбур)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|6:0
|Бордо (Бордо)
|07.01.2022
|80' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Марсель (Марсель)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|4:0
|Бордо (Бордо)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Клермон (Клермон-Ферранд)