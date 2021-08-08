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    Дилан Баква - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Дилан
    Фамилия Баква
    Команда Бордо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 августа 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 80' -90' Брест (Брест) 2:4 Бордо (Бордо)
    14.05.2022 85' -90' Бордо (Бордо) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    08.05.2022 76' -90' Анжер (Анжер) 4:1 Бордо (Бордо)
    23.01.2022 90' -90' Бордо (Бордо) 4:3 Страсбур (Страсбур)
    16.01.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 6:0 Бордо (Бордо)
    07.01.2022 80' -90' Бордо (Бордо) 0:1 Марсель (Марсель)
    28.08.2021 Был в запасе Ницца (Ницца) 4:0 Бордо (Бордо)
    08.08.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:2 Клермон (Клермон-Ферранд)
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