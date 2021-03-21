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    Петар Мичин - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Петар
    Фамилия Мичин
    Состав Без клуба
    Родной город Нови Сад
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 1998 (24 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Сампдория (Генуя)
    11.05.2021 76' -90' Наполи (Неаполь) 5:1 Удинезе (Удине)
    08.05.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    02.05.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Ювентус (Турин)
    25.04.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:4 Удинезе (Удине)
    21.04.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    17.04.2021 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:2 Удинезе (Удине)
    10.04.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Торино (Турин)
    03.04.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:2 Удинезе (Удине)
    21.03.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Лацио (Рим)
    13.03.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Удинезе (Удине)
    06.03.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
    03.03.2021 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Удинезе (Удине)
    28.02.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    21.02.2021 Был в запасе Парма (Парма) 2:2 Удинезе (Удине)
    14.02.2021 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Удинезе (Удине)
    07.02.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Верона (Верона)
    31.01.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:1 Удинезе (Удине)
    23.01.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Интер (Милан)
    20.01.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    23.12.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:2 Беневенто (Беневенто)
    20.12.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Удинезе (Удине)
    12.12.2020 Был в запасе Торино (Турин) 2:3 Удинезе (Удине)
    29.11.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 1:3 Удинезе (Удине)
    03.10.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Рома (Рим)
    30.09.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:2 Специя (Ла Специя)
    27.09.2020 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Удинезе (Удине)
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