Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Петар Мичин - статистика

Заря
29 сентября 1998 (27), Нови Сад
#22 | Нападающий
189 см
Сербия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Заря
16
2
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Карпаты
1 : 2
23.05.2026
Заря
60' - 90'
89'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Заря
0 : 0
18.05.2026
Полесье
1' - 78'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
64' - 90'
75'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Заря
1 : 1
09.05.2026
Харьков
1' - 90'
90'
80'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Заря
2 : 0
27.04.2026
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Заря
1 : 2
23.04.2026
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Динамо К
3 : 1
17.04.2026
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
1 : 0
12.04.2026
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
ЛНЗ
2 : 0
13.12.2025
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
1 : 0
05.12.2025
Карпаты
1' - 75'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
2 : 0
30.11.2025
Заря
63' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Заря
2 : 2
24.11.2025
Александрия
68' - 90'
77'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Харьков
1 : 3
08.11.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 0
24.10.2025
Заря
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
1 : 1
18.10.2025
Динамо К
75' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Эпицентр
1 : 2
03.10.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Заря
0 : 0
27.09.2025
Оболонь
1' - 46'
23'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Шахтер
1 : 0
22.09.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря
1 : 3
14.09.2025
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Заря
2 : 3
18.08.2025
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
2 : 1
11.08.2025
Кудровка
1' - 76'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Заря
0 : 0
02.08.2025
ЛНЗ
1' - 75'
Главные новости
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
1
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
7
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+