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    Нехуэн Перес - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Нехуэн
    Фамилия Перес
    Команда Удинезе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 2000 (22 года)
    Рост 184
    Вес 75
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 1' - 86' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    45' 81'
    05.02.2023 1' - 86' Торино 1:0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур
    30.01.2023 1' - 90' Удинезе 1:1 Верона Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 20 1 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2023 1' -86' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    45' 81'
    05.02.2023 1' -86' Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    30.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Верона (Верона)
    22.01.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    15.01.2023 1' -74' Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    07.01.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    04.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    12.11.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Удинезе (Удине)
    08.11.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 1:1 Удинезе (Удине)
    04.11.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    30.10.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.10.2022 1' -83' Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    16.10.2022 1' -90' Лацио (Рим) 0:0 Удинезе (Удине)
    54'
    09.10.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    78'
    03.10.2022 1' -58' Верона (Верона) 1:2 Удинезе (Удине)
    47'
    18.09.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 3:1 Интер (Милан)
    11.09.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
    20.08.2022 1' -45' Удинезе (Удине) 0:0 Салернитана (Салернитана)
    45'
    13.08.2022 1' -67' Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
    55'
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