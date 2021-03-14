Иньиго Висенте - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Иньиго
|Фамилия
|Висенте
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1998 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Иньиго
|Фамилия
|Висенте
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1998 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|72' -90'
|Эльче (Эльче)
|2:0
|Атлетик (Бильбао)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Осасуна (Памплона)
|03.05.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|28.04.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|10.03.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|07.03.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Гранада (Гранада)
|26.02.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|21.02.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:3
|Барселона (Барселона)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|18.12.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|04.12.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Сельта (Виго)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|23.11.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Бетис (Севилья)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|24.10.2020
|87' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|01.10.2020
|62' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)