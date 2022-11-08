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    Ойер Саррага - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Ойер
    Фамилия Саррага
    Команда Атлетик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 1999 (24 года)
    Рост 175
    Вес 76
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 69' - 90' Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    11.02.2023 46' - 90' Валенсия 1:2 Атлетик Испания. Примера, 21 тур
    03.02.2023 Был в запасе Атлетик 4:1 Кадис Испания. Примера, 20 тур
    29.01.2023 66' - 90' Сельта 1:0 Атлетик Испания. Примера, 19 тур
    87'
    26.01.2023 Был в запасе Валенсия 1:3 Атлетик Испания. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 16 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 69' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    11.02.2023 46' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    03.02.2023 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:1 Кадис (Кадис)
    29.01.2023 66' -90' Сельта (Виго) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    87'
    22.01.2023 1' -67' Атлетик (Бильбао) 0:2 Реал (Мадрид)
    14.01.2023 66' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    09.01.2023 1' -86' Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
    29.12.2022 77' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    82'
    08.11.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    04.11.2022 69' -90' Жирона (Жирона) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    30.10.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    23.10.2022 1' -70' Барселона (Барселона) 4:0 Атлетик (Бильбао)
    18.10.2022 74' -90' Хетафе (Хетафе) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    80'
    15.10.2022 80' -90' Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    30.09.2022 86' -90' Атлетик (Бильбао) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    17.09.2022 80' -90' Атлетик (Бильбао) 3:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    11.09.2022 64' -90' Эльче (Эльче) 1:4 Атлетик (Бильбао)
    04.09.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Эспаньол (Барселона)
    29.08.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    21.08.2022 64' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    15.08.2022 57' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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