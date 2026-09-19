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Серия А 2026/2027
Команды
Удинезе
Ойер Саррага
Статистика
€ 1,50 млн
Ойер Саррага - статистика
Удинезе
4 января 1999 (27)
#6 | Полузащитник
175 см | 76 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
76' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
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Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Суперкубок Испании 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
76' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
60' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
90' - 90'
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