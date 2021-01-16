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    Сава-Арангел Кестич - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Сава-Арангел
    Фамилия Кестич
    Команда Кельн
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 февраля 2001 (22 года)
    Рост 192
    Вес 85
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 11 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.03.2021 Был в запасе Кельн (Кельн) 2:2 Боруссия (Дортмунд)
    13.03.2021 Был в запасе Унион (Берлин) 2:1 Кельн (Кельн)
    07.03.2021 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:1 Вердер (Бремен)
    27.02.2021 1' -90' Бавария (Мюнхен) 5:1 Кельн (Кельн)
    20.02.2021 1' -61' Кельн (Кельн) 0:1 Штутгарт (Штутгарт)
    19'
    14.02.2021 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 2:0 Кельн (Кельн)
    06.02.2021 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 1:2 Кельн (Кельн)
    24.01.2021 1' -30' Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:0 Кельн (Кельн)
    6'
    20.01.2021 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:2 Кельн (Кельн)
    16.01.2021 1' -90' Кельн (Кельн) 0:0 Герта (Берлин)
    63'
    02.01.2021 Был в запасе Кельн (Кельн) 0:1 Аугсбург (Аугсбург)
    16.12.2020 1' -90' Кельн (Кельн) 0:4 Байер (Леверкузен)
    12.12.2020 1' -90' Майнц (Майнц) 0:1 Кельн (Кельн)
    05.12.2020 1' -90' Кельн (Кельн) 2:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    28.11.2020 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:2 Кельн (Кельн)
    03.10.2020 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:3 Боруссия (Менхенгладбах)
    26.09.2020 Был в запасе Арминия (Билефельд) 1:0 Кельн (Кельн)
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