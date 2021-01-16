Сава-Арангел Кестич - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Сава-Арангел
|Фамилия
|Кестич
|Команда
|Кельн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|192
|Вес
|85
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Сава-Арангел
|Фамилия
|Кестич
|Команда
|Кельн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|192
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|11
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.03.2021
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Боруссия (Дортмунд)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|Кельн (Кельн)
|07.03.2021
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Вердер (Бремен)
|27.02.2021
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|5:1
|Кельн (Кельн)
|20.02.2021
|1' -61'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|19'
|14.02.2021
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|06.02.2021
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Кельн (Кельн)
|24.01.2021
|1' -30'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:0
|Кельн (Кельн)
|6'
|20.01.2021
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:2
|Кельн (Кельн)
|16.01.2021
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Герта (Берлин)
|63'
|02.01.2021
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|16.12.2020
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:4
|Байер (Леверкузен)
|12.12.2020
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:1
|Кельн (Кельн)
|05.12.2020
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|28.11.2020
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:2
|Кельн (Кельн)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:3
|Боруссия (Менхенгладбах)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|1:0
|Кельн (Кельн)