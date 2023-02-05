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    Толу Арокодаре - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Толу
    Фамилия Арокодаре
    Команда Амьен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 ноября 2000 (22 года)
    Рост 197
    Стоимость:
    € 2,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 3 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.02.2023 1' -63' Мехелен (Мехелен) 2:2 Генк (Генк)
    35'
    12.02.2023 67' -90' Генк (Генк) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    05.02.2023 65' -90' Гент (Гент) 2:3 Генк (Генк)
    86' 90'
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