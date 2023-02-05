Толу Арокодаре - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Толу
|Фамилия
|Арокодаре
|Команда
|Амьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|197
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Толу
|Фамилия
|Арокодаре
|Команда
|Амьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|197
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|3
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2023
|1' -63'
|Мехелен (Мехелен)
|2:2
|Генк (Генк)
|35'
|12.02.2023
|67' -90'
|Генк (Генк)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|05.02.2023
|65' -90'
|Гент (Гент)
|2:3
|Генк (Генк)
|86' 90'