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Маркус Хольмгрен-Педерсен
Статистика
€ 3,50 млн
Маркус Хольмгрен-Педерсен - статистика
Олимпиакос
16 июня 2000 (26)
#27 | Защитник
Норвегия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
1' - 66'
Лига Европы, 1 тур
Олимпиакос
2 : 1
16.09.2026
Ягеллония
82' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
Был в запасе
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Норвегия. Элитсериен 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
1' - 66'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
Был в запасе
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