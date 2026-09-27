Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2026/2027 Италия. Серия А 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Нидерланды. Эредивизие 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Суперкубок Нидерландов 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Голландия. Эредивизие 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Норвегия. Элитсериен 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Норвегия. Элитсериен 2020