Генри Уинго - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Генри
|Фамилия
|Уинго
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сиэттл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Генри
|Фамилия
|Уинго
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сиэттл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ференцварош
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|27.10.2022
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|4:1
|Ференцварош (Будапешт)
|71'
|15.09.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|08.09.2022
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|3:2
|Трабзонспор (Трабзон)
|80'
|25.08.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|18.08.2022
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)