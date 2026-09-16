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Хапоэль БШ
Матан Балтакса
Статистика
€ 600 тыс
Матан Балтакса - статистика
Хапоэль БШ
20 сентября 1995 (31)
#3 | Защитник
185 см
Израиль
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
1' - 83'
Статистика по турнирам
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Хапоэль БШ
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
1' - 83'
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