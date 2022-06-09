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    Йенс-Люс Каюсте - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Йенс-Люс
    Фамилия Каюсте
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 августа 1999 (23 года)
    Рост 188
    Вес 77
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 61' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 64' - 90' Реймс 4:0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    82'
    08.02.2023 1' - 90' Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    89'
    05.02.2023 1' - 72' Осер 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 70' - 90' Реймс 4:2 Лорьян Франция. Лига 1, 21 тур
    29.01.2023 1' - 83' ПСЖ 1:1 Реймс Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Швеция 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 Был в запасе Швеция 1:1 Словения
    24.09.2022 1' -46' Сербия 4:1 Швеция
    12.06.2022 1' -83' Норвегия 3:2 Швеция
    09.06.2022 1' -90' Швеция 0:1 Сербия
    05.06.2022 1' -78' Швеция 1:2 Норвегия
    02.06.2022 80' -90' Словения 0:2 Швеция
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