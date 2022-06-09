Йенс-Люс Каюсте - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Йенс-Люс
|Фамилия
|Каюсте
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Вес
|77
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Йенс-Люс
|Фамилия
|Каюсте
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Вес
|77
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|61' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|64' - 90'
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур
|82'
|08.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|89'
|05.02.2023
|1' - 72'
|Осер
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|70' - 90'
|Реймс
|4:2
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 21 тур
|29.01.2023
|1' - 83'
|ПСЖ
|1:1
|Реймс
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Швеция
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|Был в запасе
|Швеция
|1:1
|Словения
|24.09.2022
|1' -46'
|Сербия
|4:1
|Швеция
|12.06.2022
|1' -83'
|Норвегия
|3:2
|Швеция
|09.06.2022
|1' -90'
|Швеция
|0:1
|Сербия
|05.06.2022
|1' -78'
|Швеция
|1:2
|Норвегия
|02.06.2022
|80' -90'
|Словения
|0:2
|Швеция