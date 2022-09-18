Паулиньо - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Пауло
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Пауло
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|1' - 90'
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|48'
|16.02.2023
|1' - 67'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|17
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|48'
|13.11.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|07.11.2022
|1' -71'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:0
|Нордшелланд (Фарум)
|31.10.2022
|80' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|22.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|90'
|16.10.2022
|79' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|09.10.2022
|69' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|18.09.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|11.09.2022
|62' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|90'
|04.09.2022
|1' -76'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|29.08.2022
|1' -46'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|18'
|20.08.2022
|1' -85'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|12.08.2022
|73' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|05.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|29.07.2022
|66' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:5
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|22.07.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|15.07.2022
|1' -68'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)