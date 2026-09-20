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МЛС 2026
Команды
Даллас
Петар Муса
Статистика
€ 12 млн
Петар Муса - статистика
Даллас
4 марта 1998 (28), Загреб
#9 | Нападающий
190 см
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Даллас
2 : 1
13.09.2026
Портленд
77' - 90'
87'
США. МЛС, 23 тур
Сент-Луис
3 : 3
31.08.2026
Даллас
1' - 90'
90'
89'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
21
20
5
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Даллас
2 : 1
13.09.2026
Портленд
77' - 90'
87'
США. МЛС, 23 тур
Сент-Луис
3 : 3
31.08.2026
Даллас
1' - 90'
90'
89'
США. МЛС, 21 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 4
20.08.2026
Даллас
1' - 46'
20, 45, 45'
США. МЛС, 20 тур
Остин
1 : 2
17.08.2026
Даллас
1' - 85'
73, 73'
США. МЛС, 19 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
02.08.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Диего
1 : 0
26.07.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Портленд
2 : 2
23.07.2026
Даллас
62' - 90'
88'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
2 : 3
17.05.2026
Даллас
1' - 65'
49'
США. МЛС, 13 тур
Даллас
2 : 3
14.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
10'
США. МЛС, 12 тур
Даллас
3 : 1
10.05.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 75'
19'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
03.05.2026
Даллас
1' - 68'
54'
США. МЛС, 9 тур
Даллас
0 : 1
23.04.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 70'
69'
США. МЛС, 8 тур
Даллас
2 : 2
19.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
7, 38'
США. МЛС, 7 тур
Даллас
1 : 1
12.04.2026
Сент-Луис
1' - 90'
48'
США. МЛС, 6 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 4
05.04.2026
Даллас
1' - 90'
90'
США. МЛС, 5 тур
Даллас
4 : 3
22.03.2026
Динамо Хьюстон
46' - 90'
86'
США. МЛС, 4 тур
Даллас
3 : 3
15.03.2026
Сан-Диего
1' - 90'
41, 54, 90'
США. МЛС, 3 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
08.03.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Даллас
0 : 0
01.03.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Даллас
3 : 2
22.02.2026
Торонто
1' - 90'
9, 74'
45'
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