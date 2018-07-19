Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. ФНЛ 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. ФНЛ 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Россия. Премьер-лига 2008 Россия. Премьер-лига 2007