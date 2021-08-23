Лука Виньяли - статистика
#69 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Виньяли
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Специя
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Виньяли
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Специя
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2021
|1' -81'
|Лацио (Рим)
|6:1
|Специя (Ла Специя)
|23.08.2021
|85' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Специя (Ла Специя)