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    Лука Виньяли - статистика

    #69 | Защитник
    Имя Лука
    Фамилия Виньяли
    Команда Специя
    Состав Основной
    Родной город Специя
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 января 1996 (27 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2021 1' -81' Лацио (Рим) 6:1 Специя (Ла Специя)
    23.08.2021 85' -90' Кальяри (Кальяри) 2:2 Специя (Ла Специя)
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