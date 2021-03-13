Кристиан Пастина - статистика
#58 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Пастина
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 2001 (22 года)
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Пастина
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|3
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|46' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|90'
|16.05.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Кротоне (Кротоне)
|12.05.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|09.05.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:3
|Кальяри (Кальяри)
|01.05.2021
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:4
|Удинезе (Удине)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Беневенто (Беневенто)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|5:3
|Беневенто (Беневенто)
|21.03.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|21.02.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:0
|Рома (Рим)
|12.02.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.01.2021
|60' -90'
|Интер (Милан)
|4:0
|Беневенто (Беневенто)
|22.01.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Торино (Турин)
|17.01.2021
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Беневенто (Беневенто)
|09.01.2021
|46' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Аталанта (Бергамо)
|50'
|06.01.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Беневенто (Беневенто)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:2
|Милан (Милан)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Беневенто (Беневенто)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|15.12.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Лацио (Рим)
|11.12.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Беневенто (Беневенто)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Специя (Ла Специя)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:2
|Беневенто (Беневенто)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Беневенто (Беневенто)