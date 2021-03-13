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    Кристиан Пастина - статистика

    #58 | Защитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Пастина
    Команда Беневенто
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 2001 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 3 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 46' -90' Торино (Турин) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    90'
    16.05.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:1 Кротоне (Кротоне)
    12.05.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    09.05.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:3 Кальяри (Кальяри)
    01.05.2021 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    25.04.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:4 Удинезе (Удине)
    21.04.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:2 Беневенто (Беневенто)
    18.04.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 5:3 Беневенто (Беневенто)
    21.03.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    13.03.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    06.03.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    28.02.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    21.02.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:0 Рома (Рим)
    12.02.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    07.02.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.01.2021 60' -90' Интер (Милан) 4:0 Беневенто (Беневенто)
    22.01.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:2 Торино (Турин)
    17.01.2021 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 4:1 Беневенто (Беневенто)
    09.01.2021 46' -90' Беневенто (Беневенто) 1:4 Аталанта (Бергамо)
    50'
    06.01.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Беневенто (Беневенто)
    03.01.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:2 Милан (Милан)
    23.12.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:2 Беневенто (Беневенто)
    20.12.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:0 Дженоа (Генуя)
    15.12.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:1 Лацио (Рим)
    11.12.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    06.12.2020 Был в запасе Парма (Парма) 0:0 Беневенто (Беневенто)
    28.11.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:1 Ювентус (Турин)
    22.11.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    07.11.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:3 Специя (Ла Специя)
    25.10.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:2 Наполи (Неаполь)
    18.10.2020 Был в запасе Рома (Рим) 5:2 Беневенто (Беневенто)
    04.10.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:0 Болонья (Болонья)
    26.09.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:3 Беневенто (Беневенто)
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