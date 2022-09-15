Урко Гонсалес - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Урко
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Витория-Гастейс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 2001 (21 год)
|Имя
|Урко
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Витория-Гастейс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 2001 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|0:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 20 тур
|29.01.2023
|Был в запасе
|Реал
|0:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 19 тур
|25.01.2023
|Был в запасе
|Барселона
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.10.2022
|62' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)