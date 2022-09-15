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    Урко Гонсалес - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Урко
    Фамилия Гонсалес
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Молодежный
    Родной город Витория-Гастейс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 марта 2001 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    13.02.2023 Был в запасе Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
    05.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид Испания. Примера, 20 тур
    29.01.2023 Был в запасе Реал 0:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 19 тур
    25.01.2023 Был в запасе Барселона 1:0 Реал Сосьедад Испания. Кубок, 1/4 финала
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