Пьетро Боер - статистика
#63 | Вратарь
|Имя
|Пьетро
|Фамилия
|Боер
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Местре
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Пьетро
|Фамилия
|Боер
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Местре
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|2:0
|Эмполи
|Италия. Серия А, 21 тур
|01.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:2
|Кремонезе
|Италия. Кубок, 1/4 финала
|29.01.2023
|Был в запасе
|Наполи
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|10.12.2020
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|3:1
|Рома (Рим)
|05.11.2020
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|ЦСКА (София)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|1:2
|Рома (Рим)