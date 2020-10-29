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    Пьетро Боер - статистика

    #63 | Вратарь
    Имя Пьетро
    Фамилия Боер
    Команда Рома
    Состав Основной
    Родной город Местре
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 мая 2002 (20 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    16.02.2023 Был в запасе Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    04.02.2023 Был в запасе Рома 2:0 Эмполи Италия. Серия А, 21 тур
    01.02.2023 Был в запасе Рома 1:2 Кремонезе Италия. Кубок, 1/4 финала
    29.01.2023 Был в запасе Наполи 2:1 Рома Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2021 Был в запасе Рома (Рим) 3:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    10.12.2020 1' -90' ЦСКА (София) 3:1 Рома (Рим)
    05.11.2020 Был в запасе Рома (Рим) 5:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    29.10.2020 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 ЦСКА (София)
    22.10.2020 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 1:2 Рома (Рим)
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