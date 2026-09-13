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€ 150 тыс

Себастьян Грисбек - статистика

Старт
3 октября 1990 (35), Ульм
#13 | Полузащитник
189 см | 84 кг
Германия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Старт
2 : 0
13.09.2026
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Олесунн
2 : 0
04.09.2026
Старт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Старт
4 : 1
30.08.2026
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Старт
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Старт
2 : 0
13.09.2026
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Олесунн
2 : 0
04.09.2026
Старт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Старт
4 : 1
30.08.2026
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Бранн
2 : 1
12.07.2026
Старт
87' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Фредрикстад
2 : 1
29.05.2026
Старт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Старт
2 : 0
25.05.2026
Волеренга
73' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Старт
1 : 4
20.05.2026
Буде-Глимт
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Викинг
6 : 3
16.05.2026
Старт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Старт
1 : 1
03.05.2026
Тромсе
1' - 69'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Буде-Глимт
5 : 0
30.04.2026
Старт
1' - 90'
45'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
ХамКам
2 : 1
26.04.2026
Старт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Старт
1 : 1
19.04.2026
Мольде
84' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Лиллестрем
3 : 1
11.04.2026
Старт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
06.04.2026
Старт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Старт
1 : 1
21.03.2026
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
15.03.2026
Старт
Был в запасе
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