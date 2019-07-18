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Крис Бурк
Статистика
Крис Бурк - статистика
Завершил карьеру
2 декабря 1983 (42), Глазго
#14 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Шотландия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Шотландия. Премьер-лига 2018/2019
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Англия. Кубок 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Килмарнок
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Килмарнок
0 : 2
18.07.2019
Коннас Куэй
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Коннас Куэй
1 : 2
11.07.2019
Килмарнок
1' - 90'
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