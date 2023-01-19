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    Рокко Райц - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Рокко
    Фамилия Райц
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 2002 (20 лет)
    Рост 167
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 81' Сент-Труйден 0:1 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    12.02.2023 1' - 90' Андерлехт 3:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    04.02.2023 1' - 90' Сент-Труйден 1:0 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    28.01.2023 1' - 90' Оуд-Хеверли 1:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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