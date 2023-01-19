Рокко Райц - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Рокко
|Фамилия
|Райц
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|167
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Рокко
|Фамилия
|Райц
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|167
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 81'
|Сент-Труйден
|0:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Сент-Труйден
|1:0
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -81'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|12.02.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|04.02.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.01.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.01.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|19.01.2023
|61' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)