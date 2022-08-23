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    Райан Иннис - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Райан
    Фамилия Иннис
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 1995 (27 лет)
    Рост 196
    Вес 84
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
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