Дейовайсио Зеефуик - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Дейовайсио
|Фамилия
|Зеефуик
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 1998 (24 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Дейовайсио
|Фамилия
|Зеефуик
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Верона
|1:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 22 тур
|06.02.2023
|Был в запасе
|Верона
|1:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 21 тур
|30.01.2023
|Был в запасе
|Удинезе
|1:1
|Верона
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Герта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2022
|114' -123'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|5:4
(6:5)п
|Герта (Берлин)