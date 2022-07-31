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    Дейовайсио Зеефуик - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Дейовайсио
    Фамилия Зеефуик
    Команда Верона
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 марта 1998 (24 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе Верона 1:0 Салернитана Италия. Серия А, 22 тур
    06.02.2023 Был в запасе Верона 1:1 Лацио Италия. Серия А, 21 тур
    30.01.2023 Был в запасе Удинезе 1:1 Верона Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Герта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2022 114' -123' Айнтрахт (Брауншвейг) 5:4
    (6:5)п    		 Герта (Берлин)
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