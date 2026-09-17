Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Рейньер - статистика

Атлетико Минейро
19 января 2002 (24), Бразилиа
#19 | Полузащитник
185 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
4 : 2
17.09.2026
Сантос
1' - 46'
20, 41'
46'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
12.09.2026
Флуминенсе
1' - 78'
61'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Сантос
2 : 0
10.09.2026
Атлетико Минейро
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
2 : 0
06.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.08.2026
Витория
1' - 90'
63'
25'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Минейро
19
4
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
12.09.2026
Флуминенсе
1' - 78'
61'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
2 : 0
06.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.08.2026
Витория
1' - 90'
63'
25'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
16.08.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ремо
2 : 2
09.08.2026
Атлетико Минейро
1' - 66'
34'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
1 : 2
27.07.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
22.07.2026
Баия
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Васко да Гама
0 : 1
31.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
1 : 0
25.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
17.05.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
10.05.2026
Ботафого
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
65' - 90'
72'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
0 : 4
27.04.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коритиба
2 : 0
19.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
1 : 0
12.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
05.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Шапекоэнсе
0 : 4
03.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 67'
30'
35'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
1 : 0
22.03.2026
Атлетико Минейро
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
19.03.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
15.03.2026
Атлетико Минейро
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
12.03.2026
Интернасьонал
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
2 : 1
26.02.2026
Атлетико Минейро
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
12.02.2026
Ремо
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
1 : 0
05.02.2026
Атлетико Минейро
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
29.01.2026
Палмейрас
85' - 90'
Главные новости
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
3
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
7
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
4
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Головин сказал, достаточно ли «Спартак» предложил «Монако» за его трансфер
15:38
«Он играл невероятно»: Гном Гномыч назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
15:30
8
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
14:56
Слуцкий не хочет тренировать в России
14:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+