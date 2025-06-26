Статистика по турнирам

Клубный чемпионат мира 2025 ОАЭ. Первый дивизион 2025/2026 ОАЭ. Про Лига 2024/2025 Франция. Лига 2 2023/2024 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022