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    Dejan Milicevic - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Dejan Milicevic
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ТСЦ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2020 1' -90' ТСЦ (Бачка-Топола) 4:4
    (4:5)п    		 ФКСБ (Бухарест)
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