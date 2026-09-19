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Англия. Вторая лига
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Кроули Таун
Priestley Farquharson
Статистика
Priestley Farquharson - статистика
Кроули Таун
#6 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Гримсби Таун
2 : 0
19.09.2026
Кроули Таун
1' - 90'
39'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 3
12.09.2026
Челтенхэм
1' - 90'
72'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 2
05.09.2026
Кроули Таун
1' - 90'
45'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
1 : 1
01.09.2026
Кроули Таун
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Кроули Таун
0 : 2
29.08.2026
Бристоль Роверс
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2025/2026
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уолсолл
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
5 : 1
11.01.2026
Уолсолл
1' - 55'
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