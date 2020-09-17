Дмитрий Кудинов - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Кудинов
|Команда
|Знамя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монино
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Кудинов
|Команда
|Знамя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монино
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2020
|1' -90'
|Знамя (Ногинск)
|0:3
|Ахмат (Грозный)