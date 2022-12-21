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    Бандиугу Фадига - статистика

    #75 | Полузащитник
    Имя Бандиугу
    Фамилия Фадига
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 января 2001 (22 года)
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 90' Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    11.02.2023 1' - 46' ПАС 0:0 Ионикос Греция. Суперлига, 22 тур
    04.02.2023 1' - 86' Ионикос 1:0 Арис Греция. Суперлига, 21 тур
    30.01.2023 1' - 87' ПАС Ламия 0:2 Ионикос Греция. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 20 1 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    11.02.2023 1' -46' ПАС (Яннина) 0:0 Ионикос (Никея)
    04.02.2023 1' -86' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    30.01.2023 1' -87' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    22.01.2023 1' -76' Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    38' 35'
    16.01.2023 57' -90' Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    08.01.2023 55' -90' Атромитос (Перистери) 2:0 Ионикос (Никея)
    03.01.2023 1' -81' Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    28.12.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 1:0 Ионикос (Никея)
    21.12.2022 1' -87' Ионикос (Никея) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    14.11.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Ионикос (Никея)
    65'
    10.11.2022 1' -83' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    05.11.2022 1' -75' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    61'
    29.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    23.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    15.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    08.10.2022 1' -71' Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    03.10.2022 46' -90' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    90'
    18.09.2022 1' -73' Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    10.09.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:4 Атромитос (Перистери)
    03.09.2022 1' -46' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
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