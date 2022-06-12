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    Витинья - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Витор
    Фамилия Феррейра
    Команда ПСЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 февраля 2000 (23 года)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 75' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    17'
    14.02.2023 75' - 90' ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 80' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 1' - 63' Марсель 2:1 ПСЖ Франция. Кубок, 1/8 финала
    04.02.2023 1' - 90' ПСЖ 2:1 Тулуза Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 1' - 70' Монпелье 1:3 ПСЖ Франция. Лига 1, 21 тур
    29.01.2023 1' - 46' ПСЖ 1:1 Реймс Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Португалия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 79' -90' Португалия 0:1 Испания
    24.09.2022 Был в запасе Чехия 0:4 Португалия
    12.06.2022 1' -62' Швейцария 1:0 Португалия
    09.06.2022 68' -90' Португалия 2:0 Чехия
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