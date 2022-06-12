Витинья - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Витор
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|172
|Имя
|Витор
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 75'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|17'
|14.02.2023
|75' - 90'
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 80'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 63'
|Марсель
|2:1
|ПСЖ
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|04.02.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|2:1
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|1' - 70'
|Монпелье
|1:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 21 тур
|29.01.2023
|1' - 46'
|ПСЖ
|1:1
|Реймс
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Португалия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|79' -90'
|Португалия
|0:1
|Испания
|24.09.2022
|Был в запасе
|Чехия
|0:4
|Португалия
|12.06.2022
|1' -62'
|Швейцария
|1:0
|Португалия
|09.06.2022
|68' -90'
|Португалия
|2:0
|Чехия