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    Harvey Cartwright - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Harvey Cartwright
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    16.03.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 0:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    12.03.2022 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    05.03.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    26.02.2022 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    22.02.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Барнсли (Барнсли)
    19.02.2022 66' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    15.02.2022 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    12.02.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    08.02.2022 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    05.02.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Престон (Престон)
    01.01.2022 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.10.2021 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    23.10.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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