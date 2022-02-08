|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|16.03.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|22.02.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Барнсли (Барнсли)
|19.02.2022
|66' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|15.02.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|08.02.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|05.02.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Престон (Престон)
|01.01.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)