Юрий Будагян - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Будагян
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Будагян
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -63'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.09.2020
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Рубин (Казань)