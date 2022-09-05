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    Луис Перес - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Луис
    Фамилия Перес
    Команда Вальядолид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    79'
    12.02.2023 1' - 90' Вальядолид 0:0 Осасуна Испания. Примера, 21 тур
    05.02.2023 1' - 90' Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид Испания. Примера, 20 тур
    73'
    29.01.2023 46' - 90' Вальядолид 1:0 Валенсия Испания. Примера, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 11 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    79'
    12.02.2023 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    05.02.2023 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    73'
    29.01.2023 46' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    21.01.2023 1' -60' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    14.01.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    07.01.2023 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    30.12.2022 59' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    09.09.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.09.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    28.08.2022 1' -90' Барселона (Барселона) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    19.08.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    83'
    13.08.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:3 Вильярреал (Вильярреал)
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