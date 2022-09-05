Луис Перес - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|79'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Реал Сосьедад
|0:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 20 тур
|73'
|29.01.2023
|46' - 90'
|Вальядолид
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|11
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|79'
|12.02.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|05.02.2023
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|73'
|29.01.2023
|46' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|21.01.2023
|1' -60'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.12.2022
|59' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|09.09.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.09.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|28.08.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.08.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|83'
|13.08.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)