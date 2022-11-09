Дарвин Нуньес - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Дарвин
|Фамилия
|Нуньес
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1999 (23 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 70,00
млн
|Имя
|Дарвин
|Фамилия
|Нуньес
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.02.2023
|1' - 63'
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|4'
|18.02.2023
|1' - 59'
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|10' 58'
|13.02.2023
|1' - 69'
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|36'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|3:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|29.01.2023
|59' - 90'
|Брайтон
|2:1
|Ливерпуль
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|48'
|09.11.2022
|66' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
(3:2)п
|Дерби Каунти (Дерби)