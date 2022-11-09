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    Дарвин Нуньес - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Дарвин
    Фамилия Нуньес
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июня 1999 (23 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 70,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.02.2023 1' - 63' Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    4'
    18.02.2023 1' - 59' Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    10' 58'
    13.02.2023 1' - 69' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    36'
    04.02.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 3:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 22 тур
    29.01.2023 59' - 90' Брайтон 2:1 Ливерпуль Англия. Кубок, 1/16 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2022 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    48'
    09.11.2022 66' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0
    (3:2)п    		 Дерби Каунти (Дерби)
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