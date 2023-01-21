Элтон Лейте - статистика
#90 | Вратарь
|Имя
|Элтон
|Фамилия
|Лейте
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Элтон
|Фамилия
|Лейте
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.02.2023
|1' - 90'
|Антальяспор
|1:0
|Газиантеп
|Турция. Суперлига, 23 тур
|01.02.2023
|1' - 90'
|Трабзонспор
|2:0
|Антальяспор
|Турция. Суперлига, 22 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Антальяспор
|3:2
|Умраниеспор
|Турция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Антальяспор
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2023
|1' -90'
|Антальяспор (Анталья)
|1:0
|Газиантеп (Газиантеп)
|01.02.2023
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:0
|Антальяспор (Анталья)
|28.01.2023
|1' -90'
|Антальяспор (Анталья)
|3:2
|Умраниеспор (Стамбул)
|21.01.2023
|1' -90'
|Галатасарай (Стамбул)
|2:1
|Антальяспор (Анталья)