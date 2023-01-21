Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Элтон Лейте - статистика

    #90 | Вратарь
    Имя Элтон
    Фамилия Лейте
    Команда Антальяспор
    Состав Основной
    Родной город Белу-Оризонти
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 ноября 1990 (32 года)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.02.2023 1' - 90' Антальяспор 1:0 Газиантеп Турция. Суперлига, 23 тур
    01.02.2023 1' - 90' Трабзонспор 2:0 Антальяспор Турция. Суперлига, 22 тур
    28.01.2023 1' - 90' Антальяспор 3:2 Умраниеспор Турция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11