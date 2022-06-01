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    Карол Свидерски - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Карол
    Фамилия Свидерски
    Команда Шарлотт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 января 1997 (26 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Польша 3 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -65' Уэльс 0:1 Польша
    58'
    22.09.2022 Был в запасе Польша 0:2 Нидерланды
    14.06.2022 57' -90' Польша 0:1 Бельгия
    11.06.2022 Был в запасе Нидерланды 2:2 Польша
    08.06.2022 Был в запасе Бельгия 6:1 Польша
    01.06.2022 73' -90' Польша 2:1 Уэльс
    85'
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