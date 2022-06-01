Карол Свидерски - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Карол
|Фамилия
|Свидерски
|Команда
|Шарлотт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Карол
|Фамилия
|Свидерски
|Команда
|Шарлотт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Польша
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -65'
|Уэльс
|0:1
|Польша
|58'
|22.09.2022
|Был в запасе
|Польша
|0:2
|Нидерланды
|14.06.2022
|57' -90'
|Польша
|0:1
|Бельгия
|11.06.2022
|Был в запасе
|Нидерланды
|2:2
|Польша
|08.06.2022
|Был в запасе
|Бельгия
|6:1
|Польша
|01.06.2022
|73' -90'
|Польша
|2:1
|Уэльс
|85'