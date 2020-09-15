Александр Ковалев - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Ковалев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иркутск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Ковалев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иркутск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2020
|90' -90'
|Зенит (Иркутск)
|0:1
|Химки (Химки)