Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Ковалев - статистика

    #90 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Ковалев
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Родной город Иркутск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 2002 (21 год)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2020 90' -90' Зенит (Иркутск) 0:1 Химки (Химки)
    • Читайте нас: 
    11