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    Сергей Мизгирев - статистика

    #51 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Мизгирев
    Команда Химки
    Состав Молодежный
    Родной город Барнаул
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июня 2000 (22 года)
    Рост 184
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2020 1' -90' Зенит (Иркутск) 0:1 Химки (Химки)
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