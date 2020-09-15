Сергей Мизгирев - статистика
#51 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Мизгирев
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Барнаул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Вес
|72
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Мизгирев
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Барнаул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2020
|1' -90'
|Зенит (Иркутск)
|0:1
|Химки (Химки)