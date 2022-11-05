Луис Милья - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Милья
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Милья
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|Был в запасе
|Хетафе
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 26'
|Хетафе
|1:1
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 21 тур
|04.02.2023
|1' - 73'
|Атлетико
|1:1
|Хетафе
|Испания. Примера, 20 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Хетафе
|0:1
|Бетис
|Испания. Примера, 19 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|15
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|12.02.2023
|1' -26'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|04.02.2023
|1' -73'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|28.01.2023
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|90'
|22.01.2023
|1' -85'
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|15.01.2023
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|08.01.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|30.12.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|09.11.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|05.11.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|31.10.2022
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Хетафе (Хетафе)
|24.10.2022
|1' -84'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|18.10.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|14.10.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|08.10.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|18.09.2022
|63' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|68' 90'