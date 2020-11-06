Мигель Родригес - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Сельта (Виго)
|30.12.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Сельта (Виго)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|14.12.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|04.12.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Сельта (Виго)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:1
|Гранада (Гранада)
|21.11.2020
|88' -90'
|Севилья (Севилья)
|4:2
|Сельта (Виго)
|06.11.2020
|77' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Сельта (Виго)
|90'
|01.11.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:4
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|26.10.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Сельта (Виго)
|17.10.2020
|88' -90'
|Сельта (Виго)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|04.10.2020
|82' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Сельта (Виго)
|82'
|01.10.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Сельта (Виго)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Сельта (Виго)