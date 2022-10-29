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    Габриэль Вейга - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Вейга
    Команда Сельта
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 мая 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 1' - 86' Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    8'
    04.02.2023 1' - 64' Бетис 3:4 Сельта Испания. Примера, 20 тур
    42' 56'
    29.01.2023 1' - 82' Сельта 1:0 Атлетик Испания. Примера, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 21 6 2 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Сельта (Виго)
    12.02.2023 1' -86' Сельта (Виго) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    8'
    04.02.2023 1' -64' Бетис (Севилья) 3:4 Сельта (Виго)
    42' 56'
    29.01.2023 1' -82' Сельта (Виго) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    20.01.2023 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Сельта (Виго)
    13.01.2023 1' -90' Сельта (Виго) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    68'
    06.01.2023 1' -70' Эльче (Эльче) 0:1 Сельта (Виго)
    30.12.2022 1' -72' Сельта (Виго) 1:1 Севилья (Севилья)
    33'
    10.11.2022 1' -82' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Сельта (Виго)
    29.10.2022 1' -32' Альмерия (Альмерия) 3:1 Сельта (Виго)
    25' 32'
    24.10.2022 1' -79' Сельта (Виго) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    19.10.2022 67' -90' Вальядолид (Вальядолид) 4:1 Сельта (Виго)
    16.10.2022 1' -65' Сельта (Виго) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    09.10.2022 1' -75' Барселона (Барселона) 1:0 Сельта (Виго)
    02.10.2022 1' -70' Сельта (Виго) 1:0 Бетис (Севилья)
    9' 30'
    17.09.2022 57' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Сельта (Виго)
    78'
    10.09.2022 53' -90' Атлетико (Мадрид) 4:1 Сельта (Виго)
    71'
    02.09.2022 46' -90' Сельта (Виго) 3:0 Кадис (Кадис)
    56'
    26.08.2022 70' -90' Жирона (Жирона) 0:1 Сельта (Виго)
    20.08.2022 78' -90' Сельта (Виго) 1:4 Реал (Мадрид)
    13.08.2022 85' -90' Сельта (Виго) 2:2 Эспаньол (Барселона)
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