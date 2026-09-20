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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Порту
Габриэль Вейга
Статистика
€ 30 млн
Габриэль Вейга - статистика
Порту
27 мая 2002 (24)
#10 | Полузащитник
Испания
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
1' - 38'
31'
5'
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
1 : 4
12.09.2026
Порту
1' - 80'
60'
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 2
08.09.2026
Манчестер Сити
1' - 83'
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
04.09.2026
Морейренcе
1' - 64'
Португалия. Примейра, 4 тур
Академика де Визеу
0 : 3
29.08.2026
Порту
1' - 90'
20'
38'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Клубный чемпионат мира 2025
Лига Европы 2025/2026
Португалия. Кубок 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025
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Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Порту
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 2
08.09.2026
Манчестер Сити
1' - 83'
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