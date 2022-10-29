Габриэль Вейга - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Вейга
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Вейга
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 86'
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|8'
|04.02.2023
|1' - 64'
|Бетис
|3:4
|Сельта
|Испания. Примера, 20 тур
|42' 56'
|29.01.2023
|1' - 82'
|Сельта
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|21
|6
|2
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Сельта (Виго)
|12.02.2023
|1' -86'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|8'
|04.02.2023
|1' -64'
|Бетис (Севилья)
|3:4
|Сельта (Виго)
|42' 56'
|29.01.2023
|1' -82'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|20.01.2023
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Сельта (Виго)
|13.01.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|68'
|06.01.2023
|1' -70'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Сельта (Виго)
|30.12.2022
|1' -72'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|33'
|10.11.2022
|1' -82'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|29.10.2022
|1' -32'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Сельта (Виго)
|25' 32'
|24.10.2022
|1' -79'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|19.10.2022
|67' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|16.10.2022
|1' -65'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|09.10.2022
|1' -75'
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Сельта (Виго)
|02.10.2022
|1' -70'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|9' 30'
|17.09.2022
|57' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Сельта (Виго)
|78'
|10.09.2022
|53' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|71'
|02.09.2022
|46' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|56'
|26.08.2022
|70' -90'
|Жирона (Жирона)
|0:1
|Сельта (Виго)
|20.08.2022
|78' -90'
|Сельта (Виго)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|13.08.2022
|85' -90'
|Сельта (Виго)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)