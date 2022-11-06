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    Мигель Баэса - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Мигель
    Фамилия Баэса
    Команда Сельта
    Состав Основной
    Родной город Кордоба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 марта 2000 (22 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риу Аве 14 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 70' -90' Порту (Порту) 1:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    13.02.2023 1' -36' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:0 Эшторил (Эшторил)
    07.02.2023 1' -66' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 0:1 Спортинг (Лиссабон)
    29.01.2023 Был в запасе Визела (Визела) 3:1 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    22.01.2023 Был в запасе Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан) 0:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    14.01.2023 1' -59' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 0:1 Пасуш де Феррейра (Пасуш)
    07.01.2023 1' -70' Витория Гимараеш (Гимараеш) 0:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    23.12.2022 67' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:1 Маритиму (Фуншал)
    12.11.2022 1' -72' Арука (Арука) 0:1 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    06.11.2022 1' -56' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:0 Боавишта (Порту)
    30.10.2022 1' -70' Каза Пиа (Лиссабон) 1:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    24.10.2022 1' -69' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:0 Портимоненси (Портиман)
    08.10.2022 1' -55' Бенфика (Лиссабон) 4:2 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    02.10.2022 1' -84' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:0 Санта-Клара (Понта-Делгада)
    17.09.2022 1' -90' Жил Висенте (Барселуш) 2:2 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    45'
    11.09.2022 62' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:3 Брага (Брага)
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