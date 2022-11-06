Мигель Баэса - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Баэса
|Команда
|Сельта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 2000 (22 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Баэса
|Команда
|Сельта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риу Аве
|14
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|70' -90'
|Порту (Порту)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|13.02.2023
|1' -36'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Эшторил (Эшторил)
|07.02.2023
|1' -66'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|0:1
|Спортинг (Лиссабон)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Визела (Визела)
|3:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан)
|0:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|14.01.2023
|1' -59'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|0:1
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|07.01.2023
|1' -70'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|0:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|23.12.2022
|67' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:1
|Маритиму (Фуншал)
|12.11.2022
|1' -72'
|Арука (Арука)
|0:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|06.11.2022
|1' -56'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Боавишта (Порту)
|30.10.2022
|1' -70'
|Каза Пиа (Лиссабон)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|24.10.2022
|1' -69'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Портимоненси (Портиман)
|08.10.2022
|1' -55'
|Бенфика (Лиссабон)
|4:2
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|02.10.2022
|1' -84'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Санта-Клара (Понта-Делгада)
|17.09.2022
|1' -90'
|Жил Висенте (Барселуш)
|2:2
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|45'
|11.09.2022
|62' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:3
|Брага (Брага)