|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|16
|3
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -88'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Твенте (Энсхеде)
|12.02.2023
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|54'
|05.02.2023
|1' -82'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|35'
|01.02.2023
|81' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|28.01.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|25.01.2023
|78' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|15.01.2023
|85' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)
|07.01.2023
|87' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|13.11.2022
|71' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|60' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|29.10.2022
|80' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|23.10.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|15.10.2022
|63' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|90'
|09.10.2022
|64' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|01.10.2022
|63' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|78'
|18.09.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|13.08.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:5
|ПСВ (Эйндховен)
|07.08.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)