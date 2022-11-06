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    Finn Stokkers - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Finn Stokkers
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 16 3 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -88' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Твенте (Энсхеде)
    12.02.2023 1' -90' Спарта (Роттердам) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    54'
    05.02.2023 1' -82' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 НЕК (Неймеген)
    35'
    01.02.2023 81' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    28.01.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    25.01.2023 78' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    15.01.2023 85' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Утрехт (Утрехт)
    07.01.2023 87' -90' Фортуна (Ситтард) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    13.11.2022 71' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Витесс (Арнем)
    06.11.2022 60' -90' Твенте (Энсхеде) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    29.10.2022 80' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    23.10.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 3:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    15.10.2022 63' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    90'
    09.10.2022 64' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    01.10.2022 63' -90' Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    78'
    18.09.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Эммен (Эммен)
    13.08.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:5 ПСВ (Эйндховен)
    07.08.2022 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
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